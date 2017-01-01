Убитые в ЦАР журналисты планировали съемку золотых приисков

Работавшие над фильмом о ЧВК Вагнера россияне не стали обращаться в посольство, поскольку считали, что частная военная компания действует при поддержке властей РФ.

Полицейские и военные патрулируют в ЦАР (архивное фото)

Убитые в Центральноафриканской республике российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко намеревались снимать золотые прииски Ндассима.

Об этом говорится в опубликованном в среду, 1 августа, заявлении Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.

Помочь со съемками приисков должен был "фиксер" - сотрудник структуры ООН в Центральноафриканской республике, сообщается в заявлении ЦУР, совместно с которым журналисты занимались сбором материалов.

Этот человек должен был также предоставить информацию о предполагаемых российских военных инструкторах в ЦАР.

В заявлении ЦУР подчеркивается, что безопасность российских журналистов обговаривалась с сотрудником ООН, с ним же обсуждались подходящие в плане безопасности маршруты.

Джемаль, Расторгуев и Радченко въехали в Центральноафриканскую республику по туристическим визам и не получали аккредитацию в российском посольстве и консульстве.

Причиной стало предположение расследовательской группы о том, что в ЦАР при негласной поддержке российских властей действует частная военная компания Вагнера.

"Обращение к российским дипломатическим органам делало бы расследование бессмысленным", - утверждают в ЦУР.

По информации новостного сайта Africa Intelligence, Россия договорилась о разработке золотых приисков Ндассима с властями Центральноафриканской республики, пишет издание The Bell.

Якобы условием разработки стало наведение порядка в регионе, которому угрожают боевики.

Напомним, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике на подъезде к транспортному узлу Сибю 30 июля. Водитель съемочной группы остался жив при нападении.

Россияне работали над расследованием Российские наемники о частной военной компании Вагнера - неофициальной военной организации, не входящей в состав регулярных вооруженных сил России. По информации ЦУР, тела погибших доставят в Россию 4 августа.

Источник: Русская служба DW

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