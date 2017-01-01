В США полиция разгоняла сторонников Трампа светошумовыми гранатами

В ходе беспорядков были арестованы четыре человека. Во время акции протеста полицейские изъяли у демонстрантов оружие.

Для разгона протестующих в Портленде были использованы отряды по борьбе с беспорядками

В США в городе Портленд полиция использовала светошумовые гранаты для разгона беспорядков в ходе акции правой группы Молитва патриотов, которая поддерживает президента Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Отмечено, что группа выступает за свободу слова и организует митинги в поддержку Трампа. В ходе их акции они встретились со своими противниками, которые вышли навстречу им с баннерами. Противоборствующие стороны стали кричать друг на друга. Несмотря на то, что полицейские пытались оттеснить митингующих, они начали бросать друг в друга и в сотрудников правоохранительных органов камни, файеры и бутылки.

Officers have seized multiple items that can be used as weapons and are observing people in helmets and protective padding. pic.twitter.com/KNW0yoyhHb — Portland Police (@PortlandPolice) 4 августа 2018 г.

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На сайте полиции сообщается, что в ходе беспорядков были арестованы четыре человека. В американских правоохранительных органах отметили, что во время акции протеста полицейские изъяли у демонстрантов оружие. Также митингующие блокировали полицейские машины и не давали офицерам выйти из них.

PPB Officers have seized additional weapons from protesters. pic.twitter.com/PIZfk1OGka — Portland Police (@PortlandPolice) 4 августа 2018 г.

Отмечается, что для разгона протестующих были использованы отряды по борьбе с беспорядками, а также нелетальные вооружения. После того, как митингующие отступили, они оставили за собой три поврежденные полицейские машины. Находившиеся внутри них сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

Напомним, ранее в Вашингтоне арестовали сотни протестующих против Трампа.

Перед этим сообщалось, что в США прошли массовые марши против оружия.