В США полиция разгоняла сторонников Трампа светошумовыми гранатами

В США в городе Портленд полиция использовала светошумовые гранаты для разгона беспорядков в ходе акции правой группы Молитва патриотов, которая поддерживает президента Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Отмечено, что группа выступает за свободу слова и организует митинги в поддержку Трампа. В ходе их акции они встретились со своими противниками, которые вышли навстречу им с баннерами. Противоборствующие стороны стали кричать друг на друга. Несмотря на то, что полицейские пытались оттеснить митингующих, они начали бросать друг в друга и в сотрудников правоохранительных органов камни, файеры и бутылки.

Officers have seized multiple items that can be used as weapons and are observing people in helmets and protective padding. pic.twitter.com/KNW0yoyhHb