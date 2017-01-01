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Покушение на Мадуро: ответственность взяла на себя неизвестная группировка

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Операция заключалась в том, чтобы беспилотники со взрывчаткой пролетели над президентской трибуной, заявили во Фланелевых солдатах.
Ответственность за покушение на Николаса Мадуро взяла на себя ранее неизвестная группировка Фланелевые солдаты
Ответственность за покушение на Николаса Мадуро взяла на себя ранее неизвестная группировка Фланелевые солдаты
скріншот із відео

Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя ранее неизвестная группировка Фланелевые солдаты. Соответствующее заявление группы было опубликовано в воскресенье, 5 августа, в Twitter.

"Операция заключалась в том, чтобы беспилотники со взрывчаткой пролетели над президентской трибуной. Снайперы почетного караула сбили дроны до достижения цели. Мы показываем, что они уязвимы; сегодня цель не достигнута, но это вопрос времени", - говорится в заявлении.

Напомним, попытка покушения на президента Венесуэлы с помощью беспилотников со взрывчаткой была осуществлена во время его выступления на военном параде. В результате пострадали семь человек, но сам Мадуро остался невредим.

Президент Венесуэлы обвинил в организации покушения Колумбию, однако там назвали подобные обвинения "абсурдными".

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Теги: покушения, Венесуэла, ответственность, группировка, покушение, Мадуро, Николас Мадуро, дрон
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Источник: korrespondent.net

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