В Египте акула убила туриста из Чехии

Местные СМИ сообщили 3 августа, что человеческие останки были обнаружены на пляже в Марса-Аламе.

Турист из Чехии был убит акулой на популярном египетском курорте Марса-Алам, сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.



По информации издания, турист был убит в 20 километрах от берега во время погружения с аквалангом. Останки мужчины обнаружили на пляже курортного города.

Отмечается, что мужчина отдыхал в Марса-Алам вместе со своей женой и ребенком.

Местные власти создали специальную группу по расследованию инцидента.

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