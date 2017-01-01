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В Египте акула убила туриста из Чехии

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Местные СМИ сообщили 3 августа, что человеческие останки были обнаружены на пляже в Марса-Аламе.
Чешский турист погиб в результате нападения акулы
Чешский турист погиб в результате нападения акулы

Турист из Чехии был убит акулой на популярном египетском курорте Марса-Алам, сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

По информации издания, турист был убит в 20 километрах от берега во время погружения с аквалангом. Останки мужчины обнаружили на пляже курортного города.

Отмечается, что мужчина отдыхал в Марса-Алам вместе со своей женой и ребенком.

Местные власти создали специальную группу по расследованию инцидента.

Последний случай смерти туристов от акулы в Египте произошел в 2015 году, когда животное убило туристку из Германии.
 
Напомним, в Автралии акула убила дайвера на глазах его дочери.
 

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Теги: Египет, акула, умер, Красное море, погиб
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Источник: korrespondent.net

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