Трамп подтвердил встречу сына с россиянами ради компромата на Клинтон

Эта встреча имела целью добыть информацию об оппонентке, она была полностью законна, - и это ни к чему не привело, заявил Дональд Трамп.

Дональд Трамп заверил, что встреча его сына с представителями РФ ни к чему не привела

Президент США Дональд Трамп впервые публично заявил, что его сын Дональд Трамп-младший встречался в представителями России в Нью-Йорке в 2016 году, чтобы получить компромат на тогдашнюю оппонентку отца на президентских выборах Хиллари Клинтон. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Таким образом, Трамп среагировал на предыдущие сообщения в американских СМИ, что его якобы беспокоят возможные последствия встречи сына с россиянами.

"Теперь мы знаем, почему Дональд Трамп был такой напряженный на прошлой неделе, когда речь шла о Роберте Мюллере - дошло даже до того, что он написал в Twitter, будто его специальный прокурор должен закончить "российское расследование". Как сообщают приближенные к Белому дому источники, президент боится за своего сына, Дона-младшего. Он беспокоится тем, что у Мюллера может быть на него", - говорилось в сюжете CNN.

В ответ глава США прокомментировал сообщение о собственной тревоге, назвав их "фейковыми новостями" и "сплошной выдумкой".

"Эта встреча имела целью добыть информацию о моей оппонентке, она была полностью законна, в политике постоянно так делают - и это ни к чему не привело", - заявил Трамп.

При этом он добавил, что ничего не знал о переговорах.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал вмешивающиеся во внутренние дела США страны.

1 августа Трамп потребовал прекратить расследование по "российскому делу".

Перед этим Трамп заявлял, что верит выводам американских спецслужб о вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году, отметив, что это в конечном счете не повлияло на результат голосования.

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