В Швейцарии умер шеф-повар века Жоэль Робюшон

Жоэль Робюшон был самым титулованным поваром в мире. По данным французких СМИ, Робюшон скончался от онкологического заболевания.

В Швейцарии на 74-м году жизни скончался великий повар, являющийся самым титулованным кулинаром в мире, француз Жоэль Робюшон. Об этом говорится на странице спикера французского правительства Бенджамина Гриво в Twitter.

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“Жоэль Робюшон, фантастический шеф-повар, который был самым титулованным в мире, покинул нас сегодня. От Парижа до Шанхая его образ жизни был художественной формой, которая создала французский гастрономический блеск и продолжает вдохновлять следующие поколения шеф-поваров“, - написал Гриво.

По данным французских СМИ, Робюшон умер от рака.

Жоэль Робюшон пришел в мир кулинарии в возрасте 15 лет, когда в 1960 году работал помощником повара на кухне. В 39 лет получил звание “шеф-повара века“. Он стал известным своим перфекционизмом в приготовлении блюд, большинство экспертов считают, что именно Робюшон вернул французской кухне более аутентичный, буржуазный вид.

За свою карьеру француз открыл десятки ресторанов, которые в целом собрали 32 высшие награды в этой области - звезды Мишлен. Таким образом, Робюшон стал самым титулованным шеф-поваром в мире. Кроме того, он получил несколько других престижных кулинарных наград, среди которых и премия фонда Джеймса Берда в номинации “Лучший новый ресторан“.

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