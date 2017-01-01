В Литве уничтожат почти 20 тысяч свиней из-за вспышки АЧС

На свиноферме датской компании Idavang за три последних дня был зафиксирован падеж 24 животных.

В Латвии на ферме в Акменском районе зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС) на ферме крупнейшей в стране свиноводческой компании – датской Idavang.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Литовскую продовольственно-ветеринарную службу во вторник, 7 августа.

По информации ведомства, на ферме за три последних дня был зафиксирован падеж 24 свиней. По этой причине все будут уничтожены все животные, которые здесь выращиваются – 19,5 тысяч голов.

Компания Idavang ранее уже страдала из-за АЧС в Литве. В 2014 году на ее ферме в Игналинском районе было примерно такое же количество свиней – 19 тысяч.

На прошлой неделе в Латвии зарегистрировали вспышка АЧС на ферме Druvas Unguri, где находятся более 15 тысяч свиней. Это самая крупная вспышка заболевания с тех пор, как АЧС была впервые зарегистрирована в стране в 2014 году.

Ранее под Измаилом в Одесской области уничтожили больше трех тысяч свиней из-за АЧС. При этом карантинные посты в границах города сняты.

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