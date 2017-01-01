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Порошенко пользовался услугами Манафорта - Гейтс

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Бывший партнер политтехнолога Рик Гейтс назвал политиков, с которыми Манафорт работал в Украине.
Порошенко также пользовался услугами Манафорта, заявил Гейтс
Порошенко также пользовался услугами Манафорта, заявил Гейтс

Компания политтехнолога Пола Манафорта в 2014 году работала на президента Украины Петра Порошенко. Об этом во вторник, 7 августа, во время допроса в суде сообщил ключевой свидетель и бывший партнер Манафорта Рик Гейтс, сообщает NBC.

Гейтс рассказал, что после бегства Януковича выплаты Манафорту "существенно сократились". При этом он уточнил, что скандальный политтехнолог продолжил работать в Украине.

Компания DMP International, которая принадлежала Манафорту и Гейтсу, консультировала Оппозиционный блок на парламентских выборах в октябре 2014 года.

Кроме того, эта же компания, по словам Гейтса, сотрудничала с Петром Порошенко в 2014 году. Подробностей этого сотрудничества Гейтс не назвал, сказав только, что услуги не были оплачены в полном объеме.

Как передает Голос Америки, Гейтс также назвал фамилии других украинских политиков, которые заказывали услуги у Манафорта. 

По его словам, Манафорт был представлен бывшему президенту Виктору Януковичу Ринатом Ахметовым. За работу политтехнолога – разработку бренда Партии регионов, создание его платформы, структуры, проведение ее на выборах - по словам Гейтса, Ахметов заплатил путем перевода денег со счетов его компании на Кипре на счета Манафорта, тоже на Кипре. 

"Манафорт вернул Януковича с политической смерти ... и он является одним из самых талантливых политтехнологов", - добавил Гейтс во время показаний в суде.

По его словам, другим клиентом Манафорта в Украине был Сергей Тигипко, бизнесмен, бывший народный депутат и бывший вице-премьер-министр. "Он имел собственную политическую партию, но также поддерживал Партию регионов", - пояснил Гейтс.

Партнер Манафорта рассказал, что Тигипко оплатил услуги по лоббированию в США и ЕС таким же методом - переводом с кипрского счета собственной компании на кипрский счет Манафорта. Гейтс пояснил, что знает об этом, потому что собственноручно подготовил документы, чтобы инициировать перевод.

Также Гейтс в суде назвал бывшего руководителя Администрации президента Януковича Сергея Левочкина, бывшего вице-премьер-министра, депутата и одного из руководителей Партии регионов Андрея Клюева и бывшего народного депутата Бориса Колесникова. Все они оплачивали услуги политтехнолога путем перевода денег со счетов своих фирм на Кипре на кипрские счета Манафорта. 

Манафорт работал политтехнологом Януковича и правившей в то время Партии регионов и получил за это, по данным спецпрокурора США Роберта Мюллера, более 60 миллионов долларов.

Манафорта подозревают в том, что он не указал в налоговой декларации часть этих доходов – в частности, "отмыл" в офшорах 30 миллионов долларов. Всего в обнародованном обвинении против Манафорта и Гейтса – 32 эпизода, описывающих финансовые злоупотребления и махинации.

 

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Теги: США, Янукович, Партия регионов, суд, Тигипко, Порошенко, Левочкин, Ринат Ахметов, Пол Манафорт
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Источник: korrespondent.net

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