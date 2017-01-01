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В Японии из-за тайфуна отменяют авиарейсы

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Отменены как международные, так и внутренние авиарейсы из токийского аэропорта Ханэда и аэропорта Нарита.
All Nippon Airways отменила более 40 рейсов
All Nippon Airways отменила более 40 рейсов
skytraxratings.com

Японская авиакомпания All Nippon Airways в среду, 8 августа, отменила более 40 рейсов из-за приближающегося мощного тайфуна, сообщает Japan Times.

Отменены как международные, так и внутренние авиарейсы из токийского аэропорта Ханэда и аэропорта Нарита, расположенного в восточной части Большого Токио.

В метеорологической службе страны ожидают, что тайфун достигнет восточного и северо-восточного побережий Японии позже в среду.

По данным метеорологов, циклон принесет проливные дожди и сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 180 км/ч.

Отметим, мощный тайфун надвигается на Японию после того, как жители страны пережили другую природную аномалию - крайне жаркую погоду. В результате аномальной жары в июле в Японии скончались около 10 человек, почти две тысячи человек пострадали.

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Теги: авиация, Япония, самолет, авиаперелет, тайфун, авиакомпании, авиаперевозки, Авиарейсы
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