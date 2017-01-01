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Супруга Асада после госпитализации обратилась к сирийцам

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Жена сирийского президента Асма Асад опубликовала свое обращение после госпитализации из-за онкологического заболевания.
У Асмы Асад обнаружили рак груди
У Асмы Асад обнаружили рак груди
facebook.com/SyrianPresidency
 
Супруга президента Сирии Башара Асада Асма опубликовала свое обращение после госпитализации из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии сирийского лидера на своей странице в Facebook.
 
"Я часть народа, научившего мир стойкости и противостоянию жесткой изоляции. Моя решимость исходит из вашей решимости и стойкости за все прошедшие годы", – говорится в обращении Асмы Асад.
 
Напомним, о госпитализации жены президента Сирии стало известно днем 8 августа. У Асмы Асад обнаружили злокачественную опухоль молочной железы, медики диагностировали рак на ранней стадии.

Мать Башара Асада умерла в Дамаске
 
Асма Асад родилась и выросла в Великобритании. В Сирию она переехала после замужества в 2000 году. В 2001 году Башар Асад стал президентом Сирии.

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Теги: рак, Сирия, онкология, жена, Башар Асад
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Источник: korrespondent.net

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