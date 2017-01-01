Супруга Асада после госпитализации обратилась к сирийцам

Жена сирийского президента Асма Асад опубликовала свое обращение после госпитализации из-за онкологического заболевания.

Супруга президента Сирии Башара Асада Асма опубликовала свое обращение после госпитализации из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии сирийского лидера на своей странице в Facebook.

"Я часть народа, научившего мир стойкости и противостоянию жесткой изоляции. Моя решимость исходит из вашей решимости и стойкости за все прошедшие годы", – говорится в обращении Асмы Асад.

Асма Асад родилась и выросла в Великобритании. В Сирию она переехала после замужества в 2000 году. В 2001 году Башар Асад стал президентом Сирии.

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