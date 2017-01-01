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В Эквадоре ввели режим ЧП из-за Венесуэлы

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Число прибывающих через Колумбию беженцев-венесуэльцев достигло 4,2 тысяч человек в сутки.
Правительство Эквадора ввело режим чрезвычайного положения в провинциях Карчи, Эль-Оро и Пичинча
Правительство Эквадора ввело режим чрезвычайного положения в провинциях Карчи, Эль-Оро и Пичинча
УНН

Власти Эквадора ввели в стране режим чрезвычайного положения в связи с наплывом венесуэльских беженцев, которые через Колумбию пытаются добраться в страну. Об этом говорится в заявлении МИД Эквадора в четверг, 9 июля.

"Правительство Эквадора ввело режим чрезвычайного положения в провинциях Карчи, Эль-Оро и Пичинча, чтобы уделить должное внимание венесуэльским мигрантам на северной границе страны", - говорится в сообщении.

Режим ЧП, в рамках которого на север страны будут направлены дополнительные бригады врачей, полиции и социальных работников, будет действовать до конца августа.

В сообщении отмечается, что число прибывающих через Колумбию венесуэльцев достигло на этой неделе в среднем 4,2 тыс. человек в сутки. При этом МИД не уточняет, какова была статистика ранее и почему число беженцев увеличилось.

Согласно сообщению МИД, международные организации, такие как Агентство ООН по делам беженцев, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по делам беженцев, окажут Каракасу помощь в связи с массовым исходом жителей из страдающей от экономического кризиса Венесуэлы.

Ранее в Эквадоре объявляли режим ЧП из-за взрыва у полицейского участка.

 

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Теги: граница, Эквадор, Венесуэла, мигранты, нелегальная миграция, чрезвычайное положение, миграционная политика, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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