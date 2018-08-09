Конфликт в Сирии подходит к концу - ООН

В стране не осталось ни одного района, который попадал бы под категорию осажденных. Боевые действия близятся к концу.

ООН не нашла ни одного сирийского района, который в настоящее время можно было бы назвать осажденным. Об этом во время брифинга заявил Советник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн, сообщает в четверг, 9 августа, РИА Новости.

"Мы начинаем видеть конец этого конфликта… На сегодня ООН не видит ни одного района, который попадал бы под категорию осажденных", - заявил он.

По словам Эгеланна, конфликт в Сирии подходит к концу.

Он также отметил, что боевые действия также практически закончены на юго-западе страны, поэтому ООН теперь может доставить помощь в большее количество районов.

Напомним, 1 августа сирийская оппозиция заявила о том, что в стране сформирована крупнейшая группировка против сил Асада.

Накануне сообщалось, что правительственные войска Сириии захватили последнюю, контролируемую боевиками ИГИЛ деревню в районе Голанских высот. Граница между Сирией и Израилем, впервые с 2011 года, оказалась полностью подконтрольна силам Башара Асада.

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