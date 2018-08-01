В Японии пропал спасательный вертолет с девятью людьми

Связь с вертолетом управления полетами была потеряна в районе активного вулкана Кусацу-Сирано, который извергался в начале 2018 года.

На момент происшествия на борту находилось девять человек Kyodo

В центральной японской префектуре Гумма пропал спасательный вертолет с девятью людьми на борту, сообщает Kyodo.

По словам местных властей, связь с вертолетом была утеряна управлением полетами сегодня утром в районе активного вулкана Кусацу-Сиранэ, который извергался в начале этого года.

На момент происшествия на борту находилось девять человек - четыре сотрудника по борьбе со стихийными бедствиями и пять пожарных.

Экипаж вертолета должен был с воздуха осмотреть состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано.

В полиции предполагают, что вертолет либо разбился, либо совершил где-то аварийную посадку.

Ранее на севере Пекина разбился вертолет - пострадали четыре человека.

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