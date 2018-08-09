В Таиланде из-за шторма эвакуируют туристов

На юге Таиланда из-за сильного ветра и приливов эвакуировали 177 туристов. Катерам рекомендовано не выходить в море.

Вблизи острова Пхукет на юге Таиланда из-за шторма эвакуировали 177 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

"161 турист и 16 сотрудников отелей были вывезены из островов Рача патрульным судном Наратхиват, базирующегося в провинции Пхангнга, после сообщения о приливных волнах высотой 2-3 м", - заявил глава регионального командования ВМФ Таиланда Сомнука Премпрамот.

Отмечено, что из-за сильного ветра и приливов небольшим туристическим катерам настоятельно рекомендовано не выходить в море во время муссонного сезона.

Напомним, ранее во Франции из-за ливней эвакуировали 1600 человек.

Перед этим сообщалось, что при крушении лодки в Таиланде без вести пропали 49 туристов.

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