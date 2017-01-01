В Канаде возле детского сада произошла стрельба: есть жертвы

По информации правоохранителей, ситуация на месте инцидента остается неконтролируемой.

В ходе стрельбы были убиты по крайней мере четыре человека unn.com.ua

Полиция в восточном канадском городе Фредериктон утром в пятницу, 10 августа, предупредила жителей, чтобы они остались в своих домах из-за сообщения о выстрелах. Известно, что в ходе стрельбы были убиты по крайней мере четыре человека.

Об этом передает УНН со ссылкой на CBS.

Фредериктон находится в провинции Нью-Брансуик, примерно в 50 милях к северо-востоку от границы с американским штатом Мэн.

Правоохранители приказали жителям "остаться в своих домах и запереть дверь ради собственной безопасности".

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Местная жительница Рейчел ЛеБланк, которая спряталась в детском саду в районе, окруженном полицией, сообщила журналистам, что она слышала выстрелы вскоре после того, как прибыла на работу в пятницу.

Она сказала, что услышала "четыре подряд" выстрела, прозвучавшие один за другим. ЛеБланк сообщила, что все 23 ребенка, за которыми она присматривает в детском саду, неповрежденны и даже не знают об инциденте, но сама она была напугана, как лицо, ответственное за их уход.

Другой информации о количестве подозреваемых, мотивах и обстоятельствах стрельбы не сообщалось.

Как сообщалось в феврале, в Одессе стреляли возле детской площадки, ранен мужчина.