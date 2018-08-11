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Авария со школьным автобусом в США: 42 пострадавших

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По данным полиции, автобус перевернулся после столкновения с автомобилем, который скрылся с места происшествия.

В результате аварии в американском штате Нью-Джерси пострадали 42 пассажира школьного автобуса. ДТП случилось в ночь на воскресенье, 12 августа, сообщил телеканал CBS.

Инцидент произошел в городе Ист-Брунсвик округа Мидлсекс. По данным полиции, автобус перевернулся после столкновения с автомобилем, который скрылся с места происшествия.

Все пострадавшие госпитализированы. Их жизни вне опасности.

В Черниговской области перевернулся автобус с детьми: восемь пострадавших

Ранее в Синельниковском районе Днепропетровской области в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали 15 человек.

 

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Теги: ДТП, видео, авария, школьники, автобус, школьник, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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