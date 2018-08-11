Авария со школьным автобусом в США: 42 пострадавших

По данным полиции, автобус перевернулся после столкновения с автомобилем, который скрылся с места происшествия.

В результате аварии в американском штате Нью-Джерси пострадали 42 пассажира школьного автобуса. ДТП случилось в ночь на воскресенье, 12 августа, сообщил телеканал CBS.

Инцидент произошел в городе Ист-Брунсвик округа Мидлсекс. По данным полиции, автобус перевернулся после столкновения с автомобилем, который скрылся с места происшествия.

Все пострадавшие госпитализированы. Их жизни вне опасности.

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