Авария со школьным автобусом в США: 42 пострадавших
По данным полиции, автобус перевернулся после столкновения с автомобилем, который скрылся с места происшествия.
В результате аварии в американском штате Нью-Джерси пострадали 42 пассажира школьного автобуса. ДТП случилось в ночь на воскресенье, 12 августа, сообщил телеканал CBS.
Инцидент произошел в городе Ист-Брунсвик округа Мидлсекс. По данным полиции, автобус перевернулся после столкновения с автомобилем, который скрылся с места происшествия.
Все пострадавшие госпитализированы. Их жизни вне опасности.
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