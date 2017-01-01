В Манчестере после карнавала открыли стрельбу, десять раненых
В британском Манчестере после городского карнавала произошла стрельба - ранения получили не менее 10 человек. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 12 августа, в районе Мосс-Сайд сообщает Sky.
В район происшествия переброшены усиленные наряды, устанавливаются причины стрельбы.
В субботу в городе проходил Карибский карнавал, однако к моменту чрезвычайного происшествия он уже успел закончиться.
Полицейские пытаются установить, где именно произошла стрельба, и "кто несет ответственность за эту опасную атаку". Правоохранители опрашивают свидетелей и просматривают записи с камер видеонаблюдения.
Недавно в Канаде неизвестный открыл стрельбу на севере Фредериктона. В полиции заявили, что в результате инцидента есть "множественные жертвы", позже стало известно, что погибли, по меньшей мере, четыре человека.
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