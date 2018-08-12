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В Минфине России назвали новые санкции США "несмертельными"

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Москва в ответ на новые санкции со стороны Вашингтона продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги и будет увеличивать расчеты в национальной валюте.
Министр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов
 
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новые санкции США будут “неприятным, но несмертельным” событием для российской экономики.
 
В эфире телеканала Россия 1 он отметил, что экономика РФ за последние годы адаптировалась к ограничительным мерам. По словам министра, Россия имеет крепкий платежный баланс, который позволяет стране увеличивать золотовалютные резервы.
 
Он также заявил, что Москва в ответ на возможные новые санкции со стороны Вашингтона продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги. Помимо этого, по его словам, Россия также будет увеличивать расчеты в национальной валюте. Также Силуанов допустил отказ от доллара при торговле нефтью.
 
Как сообщалось, Госдеп США заявил о намерении ввести новые санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
 
 
Новые меры планируют ввести в два этапа. На первом предусмотрен запрет поставок в Россию американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в том числе электроники двойного назначения. Если российская сторона не предоставит гарантий отказа от использования химоружия и не согласится на допуск международных инспекторов, последует второй этап. Вашингтон обещает понизить уровень дипломатических контактов, запретить авиакомпании Аэрофлот летать в США, а также сократить до минимума взаимную торговлю и препятствовать России в получении международных банковских кредитов.
 
Москва официально заявила, что не будет выполнять поставленные США условия для снятия новых санкций.
 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил введение новых санкций с объявлением экономической войны.
 
Напомним, что после появления информации о новых санкциях курс российского рубля стремительно упал и обновил двухлетний минимум. 
 
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Теги: Россия, Россия-США, санкции, санкции против России, Ответные санкции России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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logmax    12.08.2018, 22:04
Оценка:  0
logmax
А что еще ты сказать можешь? Человек ты подневольный.
Колишній-східняк    12.08.2018, 20:59
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Ну и чудненько. Будете за свои деревянные в США и Европе всё себе покупать . Как писал классик, раньше за рубль давали полтинник, а скоро будут давать в морду.
Kostos    12.08.2018, 20:42
Оценка:  +2
Kostos
Так правильно жэж! Фсе санкции во благо иканомики рф Правда-правда...
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