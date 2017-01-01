После грозы в Канаде появились более 140 очагов лесных пожаров

В провинции Британская Колумбия эвакуированы жители более 900 домов, огнем уничтожено 30 зданий.

В канадской провинции Британская Колумбия вспыхнули новые пожары после грозы. Появилось более 140 новых очагов из-за ударов молний, сообщает телеканал Global News

Всего в провинции насчитывается около 600 возгораний площадью больше 3 тыс. га.

Эвакуированы жители более 900 домов, огнем уничтожено не менее 30 зданий.





Трамп придумал, как потушить пожары в Калифорнии Эвакуация жителей Британской Колумбии началась еще в июле.

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