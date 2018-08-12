Западные режиссеры опубликовали письмо в защиту Сенцова

В послании указывается на нарушении основных норм справедливости в отношении украинского режиссера.

Режиссеры западных стран и министр культуры Франции обратились к международному сообществу, ООН и Евросоюзу с просьбой помочь освободить украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова. Соответствующее заявление опубликовано во французской газете Le Monde.

Под обращением подписались министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, кинорежиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, а также союз режиссеров Франции и Бельгии. Они обратились к ООН и ЕС, чтобы те требовали от президента РФ Владимира Путина освобождения Сенцова.

"Искусство не знает границ, потому что искусство универсально, такими же должны быть права тех, кто его создает. Свобода выражения мнений и свобода творчества не могут прекратиться там, где начинается инакомыслие. Но сегодня режиссер умирает, потому что он диссидент", - сказано в обращении.

"Олег Сенцов находится в России уже более четырех лет. Его приговорили к 20 годам лишения свободы российским судом после судебного разбирательства, явно не соблюдающего права защиты, являются нарушением международного права и основных норм справедливости. Неужели его единственная реальная "ошибка" - это показать свою свободу выражения? Разве его единственное "преступление" не могло выразить свою политическую приверженность через его искусство?" - пишут деятели культуры.

Напомним, 10 августа президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил ситуацию вокруг заключения и голодовки Олега Сенцова.

Ранее на сайте Белого дома разместили петицию об освобождении Сенцова. До 8 сентября петицию должны подписать 100 тысяч человек, чтобы Белый дом сделал официальное заявление по этому поводу.