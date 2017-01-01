США заморозили договор с Россией по открытому небу

Вашингтон заморозил сотрудничество с РФ в рамках Договора по открытому небу, пока Москва не вернется к его соблюдению.

В соответствии с положениями оборонного бюджета США на 2019 год, подписанного президентом Дональдом Трампом , американская сторона приняла решение о заморозке сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу.

"Ни один из фондов не может быть использован для финансирования в 2019 бюджетном году для развития, испытаний… в рамках Договора по открытому небу, пока президент не представит соответствующим комитетам Конгресса соответствующий сертификат", – говорится в тексте документа.

Также в нем указано, что под сертификатом подразумевается снятие с российской стороны ограничений после оценки выполнения ею пунктов договора.

Ответственность за оценку была возложена на госсекретаря США. Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

Позже Москва информировала Вашингтон о введении ряда ответных ограничений по Договору об открытом небе с 1 января 2018 года. Причиной этому послужили обвинения США о нарушениях со стороны России.

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