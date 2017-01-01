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Во Франции грачей научили убирать мусор

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Птицы из семейства Врановых обладают интеллектом и способны манипулировать простыми предметами с помощью клюва.
Грачи во Франции будут убирать в парке
Грачи во Франции будут убирать в парке
commons.wikimedia.org

В тематическом парке Пюи-дю-Фу, расположенном в 400 километрах от Парижа, шесть грачей научили собирать мусор и в самое ближайшее время они приступят к своим обязанностям. Об этом сообщает NDTV.

"Наша цель заключается не только в поддержании чистоты: посетители сами убирают за собой. Мы хотим показать, что природа может многому нас научить в том, что касается заботы об окружающей среде", - отметил президент парка Николя Де Вильерс.

По его словам, на территории парка установят специальные боксы, которые будут выдавать птицам лакомство каждый раз, когда те забросят в нее обертку от конфеты или окурок.

Для обучения были выбраны грачи – птицы из семейства вороновых, которых считают особенно умными. В пользу такого выбора выступил и тот факт, что они широко распространены в Европе.
 
 
Ранее сообщалось, что в Германии перенесли выступление Эда Ширана в Дюссельдорф из аэропорта Эссена, так как шоу могло помешать редкому виду жаворонков.
 
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Теги: Франция, птицы, мусор, парк, дрессировка
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Источник: korrespondent.net

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