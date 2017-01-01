Во Франции грачей научили убирать мусор

Птицы из семейства Врановых обладают интеллектом и способны манипулировать простыми предметами с помощью клюва.

В тематическом парке Пюи-дю-Фу, расположенном в 400 километрах от Парижа, шесть грачей научили собирать мусор и в самое ближайшее время они приступят к своим обязанностям. Об этом сообщает NDTV.

"Наша цель заключается не только в поддержании чистоты: посетители сами убирают за собой. Мы хотим показать, что природа может многому нас научить в том, что касается заботы об окружающей среде", - отметил президент парка Николя Де Вильерс.

По его словам, на территории парка установят специальные боксы, которые будут выдавать птицам лакомство каждый раз, когда те забросят в нее обертку от конфеты или окурок.