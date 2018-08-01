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В Германии правительство закрепит в документах третий пол

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К закрепленным в законодательстве двум полам добавится "другой" пол. Это сделано ради так называемых интерсексуалов.
В книгах РАГС Германии появится так называемый "другой" пол
В книгах РАГС Германии появится так называемый "другой" пол
Getty Images

Правительство Германии приняло решение о закреплении в книгах регистрации актов гражданского состояния (РАГС) третьего пола. Об этом сообщает в среду, 15 августа, пресс-служба кабинета министров ФРГ.

Согласно поправкам, к закрепленным в законодательстве двум полам добавится "другой" пол. Это сделано ради так называемых интерсексуалов - людей, которые с рождения имеют признаки обоих полов.

Отмечается, что законопроект разрабатывался в соответствии с решением Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года.

По оценке совета по этике ФРГ, в стране насчитывается около 80 тыс. интерсексуалов. Операция, которая позволяет однозначно определить пол хирургическим путем, часто приводит к осложнениям.

Напомним, ранее в Австрии официально признали третий пол.

В феврале 2018 года обложку журнала впервые украсил "бесполый" человек.

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Теги: Германия, сексменьшинства, однополые браки, сексуальные меньшинства, документы, ФРГ, интерсексуал
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Источник: korrespondent.net

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