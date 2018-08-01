В Германии правительство закрепит в документах третий пол
Правительство Германии приняло решение о закреплении в книгах регистрации актов гражданского состояния (РАГС) третьего пола. Об этом сообщает в среду, 15 августа, пресс-служба кабинета министров ФРГ.
Согласно поправкам, к закрепленным в законодательстве двум полам добавится "другой" пол. Это сделано ради так называемых интерсексуалов - людей, которые с рождения имеют признаки обоих полов.
Отмечается, что законопроект разрабатывался в соответствии с решением Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года.
По оценке совета по этике ФРГ, в стране насчитывается около 80 тыс. интерсексуалов. Операция, которая позволяет однозначно определить пол хирургическим путем, часто приводит к осложнениям.
Напомним, ранее в Австрии официально признали третий пол.
В феврале 2018 года обложку журнала впервые украсил "бесполый" человек.
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