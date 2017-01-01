В горах Германии погиб украинец
В Германии в результате несчастного случая в национальном парке Саксонская Швейцария в федеральной земле Саксония погиб украинец. Об этом сообщили в четверг, 18 октября, в главном управлении полиции Дрездена, передает Укринформ.
"Назвать имя погибшего я не могу, это противоречит законодательству. Однако я могу сообщить вам, что он, очевидно, прибыл из Киева», - отметил пресс-секретарь.
Он добавил, что расследование дела продолжается, но никаких указаний на то, что это могло быть убийством, нет.
В то же время сейчас остается не выясненным, почему мужчина перелез через перила, что привело к его падению и гибели.
Ранее альпинист из Запорожья сорвался и погиб в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии.
Перед этим сообщалось, что в Грузии 70-летний украинец упал в море на дельтаплане.
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