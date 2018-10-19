В Великобритании вдовцам сделают секс-кукол по образу умерших жен

Безутешные вдовцы смогут "заказывать" внешность покойной супруги, воплощенную в секс-кукле, вплоть до таких мелочей, как шрамы и родинки.

Британка, которой принадлежит идея, заявила, что заказы на кукол разобраны на недели вперед Сеть

Британка Джейд Стенли, владеющая одним из первых сервисов проката секс-кукол в Великобритании, собралась разнообразить свой бизнес. Женщина заявила, что собирается выпускать для вдовцов кукол, сделанных по образу их умерших жен, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

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Ранее Джейд, воспитывающая четырех детей, зарабатывала на жизнь благодаря собственной сети соляриев. Полтора года назад ее заинтересовала индустрия секс-кукол, о которой она прочитала в газете. 34-летняя предпринимательница открыла прокат секс-кукол, ставший одним из первых заведений подобного рода в Великобритании.

Женщина отмечает, что клиенты берут кукол для разных целей: “У нас есть пары, которые хотели бы попробовать секс втроем, но не хотели бы видеть своего партнера с кем-то еще. Есть те, кто из-за психических заболеваний или задержек в развитии не могут ни с кем познакомиться“.

Стэнли считает, что ее прокат отличается от других тем, что она предоставляет кукол “не столько для сексуального удовлетворения, сколько для психологического комфорта“.

Секс-кукла доставляется в коробке к двери клиента. После ее забирают, тщательно моют и заменяют ей влагалище на новое.

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Предпринимательница объяснила, что идея делать куклы с лицами умерших жен пришла ей в голову после общения с клиентами-вдовцами. Стэнли решила поставить эту услугу на поток и изготавливать кукол по фотографиям. Помимо этого, можно будет выбрать цвет глаз, волос и ногтей куклы, ее вес, а также просить разместить на ее теле татуировки, шрамы и родинки. По словам Стэнли, услуга вызвала большой интерес, у нее уже есть заказы.

Женщина уверяет, что ее куклы зарезервированы на ближайшие несколько недель. Стэнли собирается и дальше расширять бизнес, открыть филиал в Америке и договориться с известными порнозвездами об изготовлении их кукольных копий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве открылся первый легальный бордель, где клиентам предоставляют в пользование секс-кукол с подогревом и искусственным интеллектом.