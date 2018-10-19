Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Великобритании вдовцам сделают секс-кукол по образу умерших жен

Комментариев: 2
Безутешные вдовцы смогут "заказывать" внешность покойной супруги, воплощенную в секс-кукле, вплоть до таких мелочей, как шрамы и родинки.
Британка, которой принадлежит идея, заявила, что заказы на кукол разобраны на недели вперед
Британка, которой принадлежит идея, заявила, что заказы на кукол разобраны на недели вперед
Сеть

Британка Джейд Стенли, владеющая одним из первых сервисов проката секс-кукол в Великобритании, собралась разнообразить свой бизнес. Женщина заявила, что собирается выпускать для вдовцов кукол, сделанных по образу их умерших жен, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

Читай также: Во Франции экстренно сел самолет из-за взорванной в салоне секс-куклы

Ранее Джейд, воспитывающая четырех детей, зарабатывала на жизнь благодаря собственной сети соляриев. Полтора года назад ее заинтересовала индустрия секс-кукол, о которой она прочитала в газете. 34-летняя предпринимательница открыла прокат секс-кукол, ставший одним из первых заведений подобного рода в Великобритании.

Женщина отмечает, что клиенты берут кукол для разных целей: “У нас есть пары, которые хотели бы попробовать секс втроем, но не хотели бы видеть своего партнера с кем-то еще. Есть те, кто из-за психических заболеваний или задержек в развитии не могут ни с кем познакомиться“.

 Стэнли считает, что ее прокат отличается от других тем, что она предоставляет кукол “не столько для сексуального удовлетворения, сколько для психологического комфорта“.

Секс-кукла доставляется в коробке к двери клиента. После ее забирают, тщательно моют и заменяют ей влагалище на новое.

Читай также: От Amazon требуют не продавать секс-кукол, похожих на детей

Предпринимательница объяснила, что идея делать куклы с лицами умерших жен пришла ей в голову после общения с клиентами-вдовцами. Стэнли решила поставить эту услугу на поток и изготавливать кукол по фотографиям. Помимо этого, можно будет выбрать цвет глаз, волос и ногтей куклы, ее вес, а также просить разместить на ее теле татуировки, шрамы и родинки. По словам Стэнли, услуга вызвала большой интерес, у нее уже есть заказы.

Женщина уверяет, что ее куклы зарезервированы на ближайшие несколько недель. Стэнли собирается и дальше расширять бизнес, открыть филиал в Америке и договориться с известными порнозвездами об изготовлении их кукольных копий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве открылся первый легальный бордель, где клиентам предоставляют в пользование секс-кукол с подогревом и искусственным интеллектом. 

Поделись:
Теги: Великобритания, секс-куклы, вдовцы, бизнес
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Здобуляка    19.10.2018, 12:12
Оценка:  -1
Здобуляка
Завуалированной некрофилией попахивает...
Колишнiй-скідняк    19.10.2018, 12:06
Оценка:  +2
Колишнiй-скідняк
быстрее бы пошло в массы, а то современные дамочки монополизировали право на сек в виду отсутствия конкуренции и хотят за него слишком много от мужчин. Проститутки не в счет, они с болячками разнообразными.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь