Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Саудовская Аравия признала смерть журналиста

Комментариев: 0
Журналист Джамаль Хашукджи мертв, к его смерти привела драка в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
Саудовская Аравия признала смерть журналиста Джамаля Хашукджи
Саудовская Аравия признала смерть журналиста Джамаля Хашукджи

Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи в консульстве страны в Стамбуле и отправили в отставку заместителя главы разведки. Об этом заявил генпрокурор Саудовской Аравии, передает телеканал Al Ekhbariya.
 
По словам генпрокурора, между Хашукджи и людьми в консульстве возник конфликт, который привел к смерти журналиста.
 
По делу об исчезновении журналиста задержаны 18 граждан Саудовской Аравии, а также освобожден от должности и лишен статуса советника королевского двора заместитель главы службы общей разведки генерал Ахмед Асири.
 
Расследование смерти журналиста еще продолжается, и объявленные результаты предварительные. Власти Саудовской Аравии пообещали привлечь всех виновных к ответственности.
 
Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после того, как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Полиция предполагала, что он был убит на территории консульства. Турецкие специалисты обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Саудовская Аравия, журналист, убийство, консульство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь