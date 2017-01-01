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Словакия рассказала, откуда хакеры атаковали ее МИД

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Премьер-министр страны называл хакеров "многонациональной, сложной шпионской организацией".
МИД Словакии
МИД Словакии
TA3

Министерство иностранных дел Словакии подверглось нападению хакеров "из крупных держав". Об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, пишет TA3.

"Документы секретного характера похищены не были", - отметил Пеллегрини.

Премьер называл хакеров "многонациональной, сложной шпионской организацией".

Напомним, в повестку дня предстоящего в Брюсселе в конце текущей недели саммита Европейского Союза включен пункт о необходимости повысить кибербезопасность стран ЕС. 

 

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Теги: хакеры, киберпреступник, Словакия, хакер, МИД, киберпреступность, кибератака, кибербезопасность, хакерская атака
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Источник: korrespondent.net

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