При атаке боевиков в Конго погибли 14 человек

Среди погибших от нападения, которое произошло накануне, есть два медицинских работника и один военный.

В Республике Конго в результате атаки неизвестных боевиков в регионе, который страдает от вируса Эбола, погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 21 октября.

Среди погибших от нападения, которое произошло накануне, есть два медицинских работника и один военный.

"Это печальный день для всех... Медицинские работники не должны быть объектами для нападений вооруженных групп", - подчеркнул министр здравоохранения Конго.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее в ДР Конго боевики группировки ADF атаковали военную базу миссии ООН, где располагаются украинские миротворцы.

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