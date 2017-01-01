При атаке боевиков в Конго погибли 14 человек
В Республике Конго в результате атаки неизвестных боевиков в регионе, который страдает от вируса Эбола, погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 21 октября.
Среди погибших от нападения, которое произошло накануне, есть два медицинских работника и один военный.
"Это печальный день для всех... Медицинские работники не должны быть объектами для нападений вооруженных групп", - подчеркнул министр здравоохранения Конго.
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
Ранее в ДР Конго боевики группировки ADF атаковали военную базу миссии ООН, где располагаются украинские миротворцы.
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