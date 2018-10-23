В США сестры-близнецы стали братьями-близнецами
Американские сестры-близнецы Джеклин и Дженнифер Грейф, рожденные в городе Балтимор, штат Мэриленд, решили одновременно сменить пол и стать братьями-близнецами. Об этом во вторник, 23 октября, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Операции по смене пола у обоих трансгендеров прошли успешно, и новоявленные Джек и Джейс (такие имена взяли теперь уже братья) переехали в штат Джорджия.
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Девушки родились в июне 1995 года в семье консервативных христиан. Они признавались, что с детства мечтали лечь спать и проснуться мальчиками, хотя никогда не слышали о трансгендерах. В религиозной школе они влюблялись в девочек, но не говорили о своих чувствах даже друг другу из-за страха быть исключенными.
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В 18 лет они объявили себя трансгендерами, взяли имена Джек и Джейс и переехали в штат Джорджия. В апреле 2017 года близнецы начали гормональную терапию, а в августе 2018 пережили операции по удалению груди.
Джек, работающий заместителем шерифа, признается, что, хотя их жизнь изменилась к лучшему, далеко не все окружающие принимают их с братом: “Люди до сих пор обращаются к нам, как к женщинам. Когда я слышу “она“ или “ее“, это как удар в живот“.
Джейс, только поступивший в полицейскую академию, добавляет, что поддержка брата очень важна для него: “Я всегда мечтал об этом, но у меня не хватило бы смелости, если бы не брат. Когда у тебя есть близнец, ты не чувствуешь себя одиноким, он переживает те же сложности, поэтому ты чувствуешь себя сильнее“.
Сейчас Джейс встречается с 19-летней студенткой Джесс Смит (Jess Smith), а его брат помолвлен с 22-летней хозяйкой булочной Мэйгон Эррингтон (Maygon Arrington). В конце сентября они получили документы на мужские имена.
Напомним, ранее сообщалось, что в США на пост губернатора баллотируются 14-летний и трансгендер.