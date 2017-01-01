Американские военные в Норвегии попали в масштабное ДТП
Военнослужащие прибыли в страну на учения НАТО, но еще перед их началом попали в крупное ДТП с участием семи транспортных средств.
Четверо американских военных пострадали в ДТП, которое произошло в норвежской губернии Тренделаг. Они прибыли в страну на учения НАТО Trident Juncture, которые начнутся в четверг, 25 октября, сообщает NRK.
Отмечается, что в общей сложности в ДТП приняли участие семь транспортных средств. Часть из них столкнулись, а некоторые съехали с дороги.
Всем военнослужащим потребовалась помощь врачей, двое из них были доставлены в больницу на вертолете.
Ранее сообщалось, что Украина будет участвовать в Trident Juncture как страна-партнер НАТО.
Напомним, Германии участие в учениях НАТО обойдется в 90 млн евро.
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