Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами

Отмечается, что были атакованы восемь объектов террористической организации ХАМАС на севере и юге сектора.

Как сообщает "Палестинский информационный центр", ВВС ЦАХАЛа атаковали "объекты сопротивления на всей территории сектора Газы". Ресурс передает, что две ракеты были выпущены по такому объекту к западу от Хан-Юниса и Рафаха. Ракетный удар был нанесен и по укрепленным позициям "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) в северной части сектора Газы.

Минздрав Газы не сообщал об убитых или раненых.

Действия авиации стали реакцией на ракетный обстрел территории Израиля накануне вечером.

Поздно вечером 24 октября в трех населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что террористы выпустили из сектора Газы по территории Израиля одну ракету, была задействована система ПРО Железный купол. По предварительным данным, сбить ракету не удалось, и она разорвалась на незастроенной местности.