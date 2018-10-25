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В РФ отреагировали на резолюцию по Керченскому мосту

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Принятый Европарламентом документ призывает усилить санкций в отношении России из-за ситуации в Азовском море.
В Москве резко отреагировали на резолюцю Европарламента по Азову
В Москве резко отреагировали на резолюцю Европарламента по Азову
most.life

В МИД России заявили, что Запад пытается разыграть очередную "пропагандистскую карта", приняв резолюцию по ситуации в Азовском море и Керченскому мосту. Об этом в четверг, 25 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Тема Азовского моря - это очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается нашими западными коллегами", - сказала Захарова, комментируя одобрение Европарламентом резолюции с призывом предусмотреть усиление санкций против РФ в случае "эскалации" обстановки в Азовском море.

"Если вы посмотрите заявления американских представителей, европейских представителей, вот, сейчас дошло до европарламентариев, они все идентичны, не основываются на базе какой-то фактологической, они являются примером политической пропаганды", - отметила она.

Как сообщалось, принятый Европарламентом документ называет строительство крымского моста незаконным и призывает усилить санкций в отношении России.

 

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Теги: Россия, Керченский пролив, МИД РФ, Азовское море, санкции, Европарламент, Керченский мост
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Источник: korrespondent.net

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