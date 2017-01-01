Здание редакции CNN снова эвакуируют

Из редакции CNN эвакуируют людей из-за подозрительного предмета, обнаруженного на третьем этаже здания.

Из здания Time Warner Center в Нью-Йорке эвакуируют людей скриншот з відео



Здание Time Warner в Нью-Йорке, где находится офис телеканала CNN, снова эвакуировали, сообщает телеканал CBS.



Речь опять идет о подозрительном предмете, обнаруженном на третьем этаже здания. На месте работает команда саперов. В полиции подтвердили эвакуацию здания из-за обнаруженных подозрительных предметов.



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