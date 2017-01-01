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Здание редакции CNN снова эвакуируют

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Из редакции CNN эвакуируют людей из-за подозрительного предмета, обнаруженного на третьем этаже здания.
Из здания Time Warner Center в Нью-Йорке эвакуируют людей
Из здания Time Warner Center в Нью-Йорке эвакуируют людей
скриншот з відео

Здание Time Warner в Нью-Йорке, где находится офис телеканала CNN, снова эвакуировали, сообщает телеканал CBS.
 
Речь опять идет о подозрительном предмете, обнаруженном на третьем этаже здания. На месте работает команда саперов. В полиции подтвердили эвакуацию здания из-за обнаруженных подозрительных предметов. 
 
Напомним, ранее американские полицейские изъяли десять подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN, в частности были найдены взрывное устройство и конверт с белым порошком.

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Теги: Нью-Йорк, эвакуация, телеканал, CNN
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Источник: korrespondent.net

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