Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России львица напала на ребенка в цирке

Комментариев: 1
Состояние девочки оценивается как стабильное, ее жизни ничего не угрожает.

В Сети появилось видео нападения львицы на трехлетнюю девочку в цирке-шапито в Краснодарском крае России. Инцидент произошел в селе Успенское возле города Армавир.

Во время представления с дикими животными львица набросилась на трехлетнюю девочку, сидевшую в первом ряду. Ребенка доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

"Девочка отвернулась спиной к львице, после чего она ее ухватила за руку и перенесла на сцену. Кстати, перевела она ее туда через ненадежную сетку, которая была очень плохо укреплена. После этого она взяла ее голову в пасть", - сообщили очевидцы.

Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное, ее жизни ничего не угрожает. Инцидент произошел из-за того, что мать позволила ребенку подойти к сетке и махать флажком.

Ранее в цирке Иркутской области канатоходец на глазах у публики упал с высоты. Причиной стала потеря натяжение троса.

Испуганный страус атаковал зрителей цирка

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, видео, цирк, лев, нападение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
M256    29.10.2018, 07:04
Оценка:  0
M256
Мама года, ребенка своими же руками льву поставила, если б не было сетки, то еще и забросила бы на манеж, чтобы кису погладила и фоточки красивые для инстаграма сделать.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь