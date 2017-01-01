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Россиянка родила в супермаркете у кассы

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Роды принимала кассир и две подруги беременной женщины, которые пришли вместе с ней.

В Омской области России жительница города Называевска отправилась за покупками и родила прямо в магазине на кассе. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовало местное СМИ.

По словам сотрудников магазина, покупатели отнеслись к происходящему на удивление спокойно. Роды принимала кассир и две подруги беременной женщины, которые пришли вместе с ней. Ребенок появился на свет еще до приезда медиков, мальчика назвали Иваном.

Позже выяснилось, что это уже шестой ребенок в семье 28-летней женщины. В прошлый раз фельдшер принимала у нее роды прямо в карете скорой помощи.

Ранее в Одессе женщина родила двойню по дороге с пляжа Отрада, где она гуляла по Трассе здоровья.

В Варшаве женщина родила ребенка на станции метро

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Теги: Россия, видео, роды, магазин
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Источник: korrespondent.net

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