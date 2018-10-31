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Названа официальная причина аварии ракеты Союз-ФГ

Комментариев: 1
К аварии привела нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени ракеты.
Роскосмос установил причину аварии Союза
Роскосмос установил причину аварии Союза
twitter.com/ingallsimages

Авария ракеты Союза-ФГ произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней. Об этом сообщил в среду, 31 октября, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишет РИА Новости.

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“Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени“, - сказал Крикалев.

По его словам, это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени Союза-ФГ не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался.

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Напомним, во время запуска пилотируемого корабля Союз с космодрома Байконур 11 октября произошла авария за две минуты после старта при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Спускаемый аппарат с космонавтами совершил аварийную посадку на территории Казахстана. Экипаж - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг - выжил. Их уже достали из капсулы с помощью техники ПЭС-1, состояние космонавта и астронавта оценивается как удовлетворительное.

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Теги: Роскосмос, Союз-ФГ, ракета, авария, ЧП
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Комментариев (1)
Hutinpuy    31.10.2018, 12:15
Оценка:  0
Hutinpuy
Нет, это рашинский поп, когда освячивал, кадилом не в ту сторону махал
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