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Часть Эйфелевой башни продадут на аукционе

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Аукцион назначен на 27 ноября. До этого часть лестницы станет частью выставки во дворе Artcurial.
Часть башни оценивается в 60 тысяч евро
Часть башни оценивается в 60 тысяч евро
turist.ee

В международном аукционном доме Artcurial на Елисейских полях выставят на продажу часть лестницы Эйфелевой башни, демонтированных в 1983 году. Как сообщает turist.ee, часть башни имеет высоту чуть более четырех метров и насчитывает 25 ступеней.

Экспонат является одной из секций оригинальных винтовой лестницы 1889 года, которые когда-то соединяли второй и третий уровни башни. Аукцион назначен на 27 ноября. До этого часть лестницы, оценивается в 60 тысяч евро, станет частью выставки во дворе Artcurial.

Лестницы демонтировали 1983 года, когда был установлен лифт между двумя последними уровнями Эйфелевой башни. В результате стальную часть памятника разрезали на 24 секции высотой от 2 до 9 метров.

Различные части лестницы сейчас находятся в собственности престижных учреждений, а также в частных коллекциях по всему миру.

Напомним, в мае в Эйфелеву башню попала молния.

 

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Теги: Франция, Париж, Эйфелева башня, аукцион.
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Источник: korrespondent.net

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