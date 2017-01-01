ОБСЕ готова открыть новые офисы на Донбассе

Наблюдатели готовы открыть новые офисы и представительства в таких населенных пунктах, как Новоазовск, Антрацит, Амвросиевка.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова открыть новые офисы и представительства в населенных пунктах на Донбассе, расположенных неподалеку неконтролируемой участка границы с РФ. Об этом рассказал первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на пресс-конференции в среду, 31 октября.

"Мы готовы открыть новые офисы и представительства в таких населенных пунктах, как Новоазовск, Антрацит, Амвросиевка. Все они расположены недалеко от неконтролируемой участка границы с Российской Федерацией при условии, если будут предоставлены соответствующие гарантии от вооруженных формирований", - сказал Хуг.

По его словам, СММ имеет способность и желание открыть эти новые офисы, новые базы.

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Ранее Хуг заявлял, что конфликт на Донбассе не является замороженным и его можно решить.

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