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Лавров и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию на Донбассе

Комментариев: 1
Гремингер и Лавров, среди прочего, обсудили защиту наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в регионе.
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым пути урегулирования ситуации на Донбассе. Встреча состоялась в пятницу, 2 ноября, в Москве, пишет Левый берег.

"Мы подробно обсудили перспективы политического урегулирования на востоке Украины, исходя из безальтернативности полной и последовательной реализации минского комплекса мер, рассмотрели пути повышения эффективности СММ ОБСЕ в Украине, работу которой Россия активно поддерживает", - сказал Лавров.

Он также призвал ОБСЕ более пристально следить и давать объективную оценку действиям украинских властей в сфере языковых, образовательных и религиозных прав граждан, которые Россия считает массово нарушающимися.

"Мы обсудили необходимость способствования прогрессу в разрешении конфликтов, в особенности я говорю об Украине. Мы пришли к соглашению, что нет альтернативы полной реализации минских договоренностей, нет никакого другого возможного инструмента действий. Мы также согласились, что нам нужно укреплять и защищать все доступные ОБСЕ инструменты в этом регионе, в особенности мониторинговую миссию, и мы должны сделать все возможное для того, чтобы защитить наблюдателей миссии", - добавил Гремингер.

Отметим, накануне к работе приступил новый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Место Александра Хуга занял Марк Этерингтон.

Сам Хуг на последней пресс-конференции выразил убеждение, что конфликт на Донбассе не является замороженным и его можно решить.

 

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Теги: Лавров, ОБСЕ, Донбас, ситуация на востоке Украины, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    02.11.2018, 13:52
Оценка:  -1
Peyot
Как можно называть наблюдателями слепых людей которые свою официальную позицию меняют чаще 2х раз в день? продажые клоуны работающие на фсб - вот нормальное название!
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