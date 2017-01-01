В Австралии загорелся свадебный автобус

Транспортное средство сгорело за считанные минуты, однако пассажиры успели выбежать из него.

В Сиднее сгорел автобус, который вез молодоженов и их гостей. Его тушили два десятка пожарных. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщает ТСН.

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Отмечается, что водитель почувствовал запах дыма, а когда остановился, то увидел, что автобус уже горит. Все 45 человек, которые были в салоне, успели быстро выбежать.

Водитель пытался потушить пожар самостоятельно огнетушителем, но не смог.

Автобус полностью выгорел за считанные минуты. Погасить транспортное средство и соседнее здание, на которую перекинулось пламя, удалось только шести машинам и двум десяткам пожарных.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровненской области горел пассажирский поезд.

Также сообщалось, что в Казахстане более 50 человек заживо сгорели в автобусе.