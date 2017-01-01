В Подмосковье учат воевать малолетних преступников

В центр спецподготовки Витязь, кроме прочих, попадают дети, пойманные на воровстве, за разбой и хулиганство.

В российском Подмосковье работает центр спецподготовки Витязь, обучающий малолетних правонарушителей военному делу спецподразделений.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

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Занятия в спеццентре проводит бывший боец спецназа Алексей Каменев. Сейчас он не только проводит занятия в центре Витязь по программе “Один день в спецназе“, но и руководит московским центром Крав-мага по обучению рукопашному бою и самообороне.

Отмечается, что поучаствовать в программе подготовки “Один день в спецназе“ может любой желающий: хоть банковский работник, хоть программист, хоть домохозяйка, желающих “поиграть в войну“ много, но Алексей бесплатно выделил места для “трудных“ детей.

Таких детей направляют в лагерь Витязь из СУВУ (специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа). Отмечается, что СУВУ “по факту означает “предколонию“ для малолетних преступников“.

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“В СУВУ попадают те, кого пожалели и кому решили дать шанс на исправление, — дети, пойманные на воровстве, за разбой, хулиганство. Для ребенка СУВУ — то же заключение: все время перевоспитания он не только не может самостоятельно покидать заведение, но и переходить с одного этажа здания на другой без разрешения воспитателя“, - отмечает российское издание.

В отличие от СУВУ в лагере Витязь дети находятся в принципиально иных условиях, отмечается, что такой режим способствует их социализаци.

“В детдоме привыкаешь, что тебе все обеспечивают, тебя возят в цирк, дарят подарки, все приходит само и ничего для этого не надо делать — ни стирать, ни готовить, ни мыть посуду. Привыкаешь, что тебе вроде как должны. А тут — сам беги; тебя подхватят, только если ты сломаешь ногу. Пока бежишь, думаешь, что вот сейчас плюну на все, брошу. Но потом смотришь на инструкторов, которые плечом к плечу с тобой, и появляются силы“, — рассказал Кирилл Володин, который провел в российском детдоме пять лет.

Среди воспитанников СУВУ есть те, кто и действительно едва не совершил серьезное преступление, но есть и просто несчастные дети, которые допустили мелкое воровство, поскольку находятся за гранью нищеты.

“Со слов Кирилла, среди воспитанников были те, кто попал туда за кражу металлической бочки с чужого огорода, — ребенок украл ее, чтобы сдать на металл и купить еды; прицепа с дровами — их своровал мальчик, чья неимущая мать не могла их оплатить. Сам Кирилл подрался с охранником в детдоме из-за продуктов“, - уточняет российское издание.

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Как сообщалось в 2016 году, школьники из Луганска прошли подготовку в оборонно-спортивном лагере Гвардеец Минобороны РФ, который находится в Нижнем Новгороде (Россия).

Также в апреле 2017 года журналисты показали, как в ЛДНР “воспитывают патриотов“.