Непогода в Италии: режим ЧП введен в 10 провинциях

Совет министров Италии принял решение ввести режим чрезвычайного положения в 10 областях страны из-за наводнений.

Режим чрезвычайного положения введен в 10 провинциях Италии из-за наводнений, сообщают местные СМИ.

Так, режим ЧП теперь действует в областях Калабрия, Эмилия-Романья, Фриули – Венеция-Джулия, Лацио, Лигурия, Ломбардия, Сардиния, Сицилия, Тоскана, Венеция, а также в провинциях Тренто и Больцано.