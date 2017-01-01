Непогода в Италии: режим ЧП введен в 10 провинциях
Совет министров Италии принял решение ввести режим чрезвычайного положения в 10 областях страны из-за наводнений.
Режим чрезвычайного положения введен в 10 провинциях Италии из-за наводнений, сообщают местные СМИ.
Так, режим ЧП теперь действует в областях Калабрия, Эмилия-Романья, Фриули – Венеция-Джулия, Лацио, Лигурия, Ломбардия, Сардиния, Сицилия, Тоскана, Венеция, а также в провинциях Тренто и Больцано.
Напомним, сильные ливни обрушились на Италию в октябре. В семи итальянских областях был объявлен красный уровень опасности. В результате наводнений погибли как минимум 30 человек.