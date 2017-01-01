В Стамбуле арестовали украинку с двумя килограммами кокаина
В аэропорту Ататюрка в Стамбуле арестовали украинку, в чемодане которой обнаружили кокаин. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.
Женщина прибыла в Турцию из бразильского Сан-Паулу 31 октября. В аэропорту ее вещи досматривали работники отделов по борьбе с наркотиками и с контрабандой. Собеседник агентства сообщил, что в чемодане украинки было найдено 2 кг кокаина, который был спрятан в жестяных банках. Женщину взяли под арест.
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Ранее украинку Клавдию Лопаткину в Малайзии приговорили к пожизненному заключению за попытку ввоза в страну полтора килограмма кокаина три года назад.
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