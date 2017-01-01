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В Стамбуле арестовали украинку с двумя килограммами кокаина

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Наркокурьер летела из бразильского города Сан-Паулу и везла в своих чемоданах около двух кило кокаина.
В аэропорту Стамбула арестовали украинку, которая везла из Бразилии два кило кокаина
В аэропорту Стамбула арестовали украинку, которая везла из Бразилии два кило кокаина
aa.com.tr

В аэропорту Ататюрка в Стамбуле арестовали украинку, в чемодане которой обнаружили кокаин. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

Женщина прибыла в Турцию из бразильского Сан-Паулу 31 октября. В аэропорту ее вещи досматривали работники отделов по борьбе с наркотиками и с контрабандой. Собеседник агентства сообщил, что в чемодане украинки было найдено 2 кг кокаина, который был спрятан в жестяных банках. Женщину взяли под арест.

В Венесуэле задержали украинца за перевозку 147 кг кокаина

Ранее украинку Клавдию Лопаткину в Малайзии приговорили к пожизненному заключению за попытку ввоза в страну полтора килограмма кокаина три года назад.

 

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Теги: наркотики, аэропорт, кокаин, украинцы, Стамбул, украинка, наркоторговля, задержание, наркокартель
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Источник: korrespondent.net

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