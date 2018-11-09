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Жертвами теракта в Сомали стали 30 человек

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Ответственность за теракты в Могадишо взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
У здания гостиницы подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль
У здания гостиницы подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль
twitter.com/HarunMaruf

В результате нескольких взрывов возле отеля в столице Сомали Могадишо погибли 30 человек, сообщает Alarabiya.

"Местная служба скорой помощи сообщила, что ее экипаж перевез 30 тел с места взрыва", - говорится в сообщении.

Ответственность за теракты взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Как сообщалось, два террориста-смертника направили начиненные взрывчаткой автомобили на здание гостиницы, расположенной недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований Сомали.

Ранее сообщалось, что возле тюрьмы в Афганистане взорвался автомобиль, погибли семь человек.

 

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Теги: теракт, Сомали, взрыв, смертники
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Источник: korrespondent.net

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