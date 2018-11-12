Японка убила военнослужащего США, который решил ее бросить

Женщина призналась, что зарезала своего 35-летнего возлюбленного после предложения расстаться.

Полиция Японии задержала 27-летнюю женщину по подозрению в убийстве американского сержант-майора, приписанного к базе США в Екоте. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщила телекомпания NHK.

Отмечается, что инцидент произошел 9 ноября. Тело 35-летнего военнослужащего было обнаружено у женщины в квартире.

Подозреваемая в убийстве призналась, что зарезала своего возлюбленного после того, как он предложил расстаться. Она утверждает, что решила убить его и себя.

За несколько дней до происшествия полиция сделала ей предостережение после бурного выяснения отношений и посоветовала держаться от американца подальше.

Вскрытие показало, что сержант-майор умер от потери крови.





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