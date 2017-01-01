В Саудовской Аравии требуют смертной казни для убийц Хашукджи

В деле об убийстве саудовского журналиста на территории консульства в Турции фигурируют 11 обвиняемых.

Прокуратура Саудовской Аравии будет требовать смертной казни для пятерых из 11 обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом в четверг, 15 ноября, заявили в пресс-службе ведомства, сообщает Reuters.

"Генеральный прокурор Саудовской Аравии сообщил, что будет требовать смертной казни для пятерых из 11 подозреваемых, которым предъявлены обвинения в убийстве известного журналиста Джамаля Хашукджи", - говорится в публикации.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал без вести 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Затем следователи установили, что журналист был убит, а его тело расчленено и вывезено из дипведомства. Несколько дней назад был назван предполагаемый заказчик убийства Хашукджи.

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