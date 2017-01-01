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В Праге тысячи людей требуют отставки премьера

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Демонстрация под названием "Мы требуем отставки Андрея Бабиша" запланирована на Вацлавской площади.
Люди держат плакаты с надписями Andrej do krimu
Люди держат плакаты с надписями Andrej do krimu

В центре Праги собрались тысячи людей, требующих отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала с его сыном. Об этом сообщает Novinky вечером в четверг, 15 ноября.

Люди держат плакаты с надписями Andrej do krimu (игра слов - призыв к уголовной ответственности и намек на скандал с пребыванием Бабиша-младшего в Крыму).

На одном из плакатов размещена фотография Диты Протопоповой, которая признала Бабиша-младшего душевнобольным, а потому его нельзя было судить по так называемому делу "Гнезда аиста" о махинациях со средствами ЕС. На плакате есть надпись: "Успокою вашего ребенка. Я гарантирую вам!".

Демонстрация под названием "Мы требуем отставки Андрея Бабиша" запланирована на Вацлавской площади.

Ранее Сенат Чехии принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрею Бабишу уйти в отставку.

 

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Теги: Крым, Чехия, скандал, премьер-министр, отставка, Сын, акции протеста, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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