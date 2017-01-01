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Самолет British Airways экстренно сел в Берлине

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Лайнер авиакомпании British Airways, следовавший из Москвы в Лондон, совершил экстренную посадку в столице Германии.
Лайнер British Airways экстренно приземлился в Берлине
Лайнер British Airways экстренно приземлился в Берлине
flickr.com/Simon_sees

Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренное приземление в Берлине. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает со ссылкой на пресс-секретаря объединения берлинских аэропортов FBB Даниэля Толксдорфа агентство Интерфакс.

При этом он не уточнил причин, по которым воздушное судно изменило маршрут, но добавил, что приземление прошло успешно.

"Мы называем это технической промежуточной посадкой", - сказал он.

В то же время источник агентства в авиадиспетчерских службах рассказал, что причиной посадки могла стать разгерметизация.

"По предварительным данным, командир экипажа доложил о разгерметизации и запросил экстренное снижение до безопасной высоты - трех тысяч метров", - сказал собеседник издания.

Ранее в Румынии самолет, который летел из Кутаиси в Варшаву, совершил экстренную посадку в всязи с угрозой взрыва.

Также сообщалось, что из аэропорта Нью-Йорка имени Кеннеди не смог вылететь пассажирский лайнер Boeing 767-300. У самолета загорелось шасси.

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Теги: самолет, авиаперелет, экстренная посадка, авиаперевозки, самолеты, аварийная посадка
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Источник: korrespondent.net

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