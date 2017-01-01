Масштабный протест во Франции: пострадали около 50 человек
Во Франции в результаты масштабных протестов против повышения цен на топливо пострадали 47 человек. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщает France info.
По данным СМИ, три человека получили серьезные травмы.
Также сообщается, что 24 человека задержаны, 17 из них взяты под стражу.
В протестах во Франции участвуют свыше 125 тысяч человек, особо жесткие столкновения произошли в департаменте Изер на юго-востоке страны.
Протесты вызваны решением французских властей повысить в 2019 году налоги на дизельное топливо и бензин. В Париже этот шаг объяснили борьбой с загрязнением воздуха и заявили, что не намерены отменять решение о повышении налогов.
Ранее сообщалось о 16 пострадавших и одном погибшем в ходе протестов во Франции.
Напомним, ранее в Украине протестовали против повышения цен на топливо.
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