Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Масштабный протест во Франции: пострадали около 50 человек

Комментариев: 0
В ходе протестов против роста цен на бензин во Франции 47 человек пострадали и один погиб.
Во Франции 47 человек пострадали во время протестов
Во Франции 47 человек пострадали во время протестов

Во Франции в результаты масштабных протестов против повышения цен на топливо пострадали 47 человек. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщает France info.

По данным СМИ, три человека получили серьезные травмы.

Также сообщается, что 24 человека задержаны, 17 из них взяты под стражу.

В протестах во Франции участвуют свыше 125 тысяч человек, особо жесткие столкновения произошли в департаменте Изер на юго-востоке страны.

Протесты вызваны решением французских властей повысить в 2019 году налоги на дизельное топливо и бензин. В Париже этот шаг объяснили борьбой с загрязнением воздуха и заявили, что не намерены отменять решение о повышении налогов.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших и одном погибшем в ходе протестов во Франции.

Напомним, ранее в Украине протестовали против повышения цен на топливо.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: топливо, Франция, протесты, бензин, цена, протест, водитель, акции протеста, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь