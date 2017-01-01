Масштабный протест во Франции: пострадали около 50 человек

В ходе протестов против роста цен на бензин во Франции 47 человек пострадали и один погиб.

Во Франции 47 человек пострадали во время протестов

Во Франции в результаты масштабных протестов против повышения цен на топливо пострадали 47 человек. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщает France info.

По данным СМИ, три человека получили серьезные травмы.

Также сообщается, что 24 человека задержаны, 17 из них взяты под стражу.

В протестах во Франции участвуют свыше 125 тысяч человек, особо жесткие столкновения произошли в департаменте Изер на юго-востоке страны.

Протесты вызваны решением французских властей повысить в 2019 году налоги на дизельное топливо и бензин. В Париже этот шаг объяснили борьбой с загрязнением воздуха и заявили, что не намерены отменять решение о повышении налогов.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших и одном погибшем в ходе протестов во Франции.

Напомним, ранее в Украине протестовали против повышения цен на топливо.

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