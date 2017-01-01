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Число пострадавших при протестах во Франции превысило 400 человек

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Среди полицейских, жандармов и сотрудников пожарно-спасательной службы пострадали 28 человек.
Протест во Франции
Протест во Франции

Во время акций протеста во Франции пострадали 406 человек. Как заявил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По словам Кастанера, в стране прошло свыше двух тысяч акций протеста, в которых приняли участие 287,7 тысяч человек.

Среди полицейских, жандармов и сотрудников пожарно-спасательной службы пострадали 28 человек.

Он добавил, что полиция задержала 282 участников акций протеста.

Акции протеста во Франции начались 17 ноября. Они вызваны решением правительства поднять в следующем году налог на дизельное топливо и бензин, что приведет к росту цен. В Париже объяснили это решение борьбой за охрану окружающей среды.

Напомним, люди выступили против решения властей Франции повысить в 2019 году налоги на дизтопливо и бензин. В Париже этот шаг объяснили борьбой с загрязнением воздуха и заявили, что не намерены отменять решение о повышении налогов.

 

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Теги: Франция, протесты, протест, задержание, акции протеста, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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