Число пострадавших при протестах во Франции превысило 400 человек

Среди полицейских, жандармов и сотрудников пожарно-спасательной службы пострадали 28 человек.

Во время акций протеста во Франции пострадали 406 человек. Как заявил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По словам Кастанера, в стране прошло свыше двух тысяч акций протеста, в которых приняли участие 287,7 тысяч человек.

Среди полицейских, жандармов и сотрудников пожарно-спасательной службы пострадали 28 человек.

Он добавил, что полиция задержала 282 участников акций протеста.

Акции протеста во Франции начались 17 ноября. Они вызваны решением правительства поднять в следующем году налог на дизельное топливо и бензин, что приведет к росту цен. В Париже объяснили это решение борьбой за охрану окружающей среды.

Напомним, люди выступили против решения властей Франции повысить в 2019 году налоги на дизтопливо и бензин. В Париже этот шаг объяснили борьбой с загрязнением воздуха и заявили, что не намерены отменять решение о повышении налогов.

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